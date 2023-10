Dennen mogen gekapt in duinen Bergen aan Zee

De Duinstichting was naar de rechter gestapt in een poging de provincie, de opdrachtgever van PWN, de kap in het Natura 2000-gebied te laten stopzetten. De voorzieningenrechter erkent dat het om een groot aantal bomen gaat, maar stelt dat de ruim 16 hectare afgezet tegen de totale oppervlakte aan naaldbos van 577 hectare in het duingebied een "relatief beperkte afname" is. Daarnaast heeft PWN volgens de rechter "voldoende maatregelen getroffen om nadelige gevolgen voor (beschermde) soorten te voorkomen.