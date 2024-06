Den Haag subsidieert villa's voor huismussen Nieuws • 20-02-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

De huismus moet weer terug naar de stad. Het zangvogeltje krijgt sinds donderdag dan ook woonsubsidie van de gemeente Den Haag. Omdat het beestje steeds slechter broedplekjes kan vinden in de stad, wil de gemeente dat Hagenaren de mussen 'verwelkomen met een villa'.

Deze mussenvilla, een kingsize vogelhuis, is met een fikse korting te koop in een tuincentrum. De korting is mogelijk door een subsidie van de gemeente, zo liet zij donderdag weten. ,,We hebben nu tweehonderd huisjes op voorraad. Als de verkoop goed loopt, wordt de actie verlengd'', zei een woordvoerster. Den Haag subsidieert elke vogelkast met 11,50 euro, waardoor de mussenvilla voor 7,50 euro in de schappen ligt.

De huismus is van oudsher de meest voorkomende vogel in Nederland, maar de soort gaat elk jaar in aantal achteruit. Sinds enkele decennia is het aantal broedparen gehalveerd tot een miljoen. Volgens de Vogelbescherming is het zangvogeltje in sommige grote steden zelfs zo goed als verdwenen.