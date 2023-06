Delen Noordzee en Baltische Zee zijn opvallend warm

Het gaat daar met name om de kustgebieden voor de oostkust van het Verenigd Koninkrijk en voor de noordwestkust van Ierland. ESA noemt het een extreme hittegolf in de zee, "buitengewoon ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar". Volgens gegevens van het Britse weerinstituut Met Office is er wereldwijd een trend te zien waarin het zeewater opwarmt. De zeeoppervlaktetemperatuur was in zowel april als mei hoger dan ooit.