"Defensie spaart aantal natuurgebieden als oefenterrein, maar zorgen blijven"

Toch houdt Natuurmonumenten grote zorgen. Zo blijft natuurgebied Terletse Heide in Nationaal Park Veluwezoom nog in aanmerking voor oefeningen met explosieven. En over laagvliegoefeningen zijn nog helemaal geen uitspraken gedaan. Dit blijkt uit informatie die het ministerie van Defensie gisteravond openbaar heeft gemaakt.

Defensie zoekt naar nieuwe locaties voor de uitbreiding van haar oefenterreinen. Voor een aantal natuurgebieden is nu aangegeven dat die niet verder worden onderzocht. Dat geldt voor het Zwanenwater in Noord-Holland, de Duinen van Goeree en Voornes Duin in Zuid-Holland en de Loenense Bossen in Gelderland).

"In een kwetsbaar en Europees beschermd natuurgebied als Terletse Heide passen geen oefeningen met explosieven", aldus Natuurmonumenten. "De heide is uniek en onvervangbaar. Het is onderdeel van het oudste Nationaal Park van Nederland; Veluwezoom, en grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten. Al veertig jaar kan de natuur hier zijn gang gaan. De Terletse Heide is leefgebied voor dassen, reeën, edelherten en vogels zoals nachtzwaluw, raaf en roodborsttapuit. Ook leven er zes van de zeven soorten reptielen die in Nederland voorkomen zoals de zandhagedis en adder."

Daarnaast is het een geliefd gebied voor mensen om van de natuur, rust en ruimte te genieten, beargumenteert de organisatie. Jeroen de Koe, directeur Natuurmonumenten: “Defensie geeft aan dat voor de overgebleven gebieden verder onderzoek nodig is. Wij zijn ervan overtuigd dat onderzoek naar de Terletse Heide zal laten zien dat ook dit gebied geen kans maakt om als potentieel defensieterrein te worden aangewezen”.

Verstoring van vogels door laagvliegen

Ook maakt Natuurmonumenten zich zorgen over gebieden die nog in aanmerking komen voor laagvliegoefeningen, zoals de hele Zuidwestelijke Delta. "De deltawateren Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen en Haringvliet zijn op wereldniveau van essentieel belang voor miljoenen watervogels en steltlopers zoals rosse grutto, zilverplevier, scholekster en wulp. Die zijn afhankelijk van dit stukje Nederland. Ze gebruiken het gebied om te broeden, te overwinteren en om te rusten en op te vetten tijdens de trek. Nederland is daarom internationaal verantwoordelijk voor bescherming van deze vogels. Geluidoverlast door laagvliegen levert ernstige verstoring van vogels op, en dat terwijl de aantallen van deze vogels al jarenlang alleen maar afnemen. Dit kan er niet ook nog bij."

Onduidelijkheid plannen defensie

Daarnaast is er nog meer onduidelijkheid over de plannen van Defensie en blijven de zorgen, laat de organisatie weten. Bijvoorbeeld over het uitbreiden van militaire vliegvelden Eelde, de heropening vliegbasis De Peel of de bouw en gebruik van militaire oefendorpen in Weerterheide. "In Nederland is weinig natuur en de natuur die er is staat ernstig onder druk. Bescherming ervan is daarom noodzakelijk. Natuurmonumenten heeft begrip voor het belang van militaire oefeningen en zou willen dat onze natuur er zo aan toe was dat ze dat stootje wel kan hebben. Maar door stikstof, vervuiling, verdroging, versnippering en verstoring holt de biodiversiteit achteruit." Extra activiteiten die schade doen aan natuur, vinden ze daarom onwenselijk.

Jeroen de Koe: “De natuur kan extra belasting simpelweg niet aan. We hebben het hier over de topnatuur van Nederland, het is ondenkbaar dat we die opofferen. Die natuur is de afgelopen 120 jaar met inzet van onze achterban van bijna een miljoen mensen beschermd. Dat kunnen we niet zomaar opgeven.”

Oefenterrein in Lelystad

Lelystad is niet blij dat Defensie de gemeente nog altijd in beeld heeft als mogelijke plek voor een nieuw terrein om te oefenen met explosieven. Het ministerie heeft de Flevolandse gemeente dinsdag laten weten dat de locatie, ten oosten van de Vogelweg, verder zal worden onderzocht.

"Voor het college van Lelystad is de komst van een dergelijk terrein onbespreekbaar, vanwege de impact op het agrarische gebied en de potentie van de economische ontwikkeling van de regio", laat de gemeente woensdag weten. "Wij gaan ervan uit dat Defensie uiteindelijk een goede afweging zal maken bij de verdeling van hun activiteiten over Nederland."