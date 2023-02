Deelvervoer moet zijn beste tijd nog krijgen

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat het aantal gebruikers van deelvervoermiddelen is verdubbeld in een jaar tijd. Deze cijfers sluiten aan bij die van aanbieders van deelvervoermiddelen zelf, zo blijkt uit een onlangs verschenen artikel in NRC. Hoewel deze groei indrukwekkend is, blijft deelvervoer een relatief kleine speler in het totale aanbod.