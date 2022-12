Deel jouw ervaring met bevermaatregelen

Hoewel we tegenwoordig veel kennis hebben over het leefgedrag van de bever, is nog lang niet altijd duidelijk welke maatregelen tegen overlast van de bever goed werken. Daarom roept Kenniscentrum Bever nu op om via hun website ervaringen te delen. Het doel hiervan is om duurzame oplossingen te vinden om schade van de bever te beperken of te voorkomen.