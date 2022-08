De zoetwaterkwal, een blijvertje

Doordat de zoetwaterkwal niet kan steken is hij voor de mens volstrekt onschuldig. Voor het ecosysteem lijkt de kwal tot nu toe ook niet erg schadelijk omdat hij klein is, en maar een korte periode aanwezig. Verwacht wordt dat de soort door het steeds warmer worden van water toe gaat nemen. Of de soort dan wel voor problemen gaat zorgen, is lastig te zeggen. Volgens Stichting Anemoon lijkt het er vooralsnog niet op, maar is het bepalen of soorten invasief worden koffiedik kijken. Zo was de geïntroduceerde Japanse oester lange tijd een soort die weinig voorkwam, terwijl hij tegenwoordig volop aanwezig is en onder andere concurreert met inheemse kokkels en mossels.