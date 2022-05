De zekerheid dat er altijd drinkwater is staat onder druk

Droogte of niet, in Nederland komt altijd water uit de kraan. De tien drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht, elk huis heeft recht op een aansluiting. Toch is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Door klimaatverandering, economische groei en de bouw van een miljoen nieuwe woningen is de leveringszekerheid in gevaar, waarschuwt directeur Jelle Hannema van Vitens in Trouw.

Vitens heeft dit jaar voor het eerst diverse drinkwateraanvragen in Overijssel en een paar in Gelderland moeten weigeren, vertelt Hannema in de krant. "We komen in een situatie waarin we niet meer aan alle aanvragen voor drinkwater kunnen voldoen", voorspelt Hannema. Dat komt omdat niet alle verleende vergunningen voor het winnen van drinkwater kunnen worden gebruikt. Sommigen botsen met de Wet natuurbescherming, die elke activiteit verbiedt die kwetsbare soorten in problemen brengt.