© Fotograaf: Paulcools

Met zijn opvallend en kleurrijke patronen is de zandhagedis een plezier voor het oog. Waar kun je dit diertje vinden in Nederland?





Herkenning

De zandhagedis leer je herkennen door goed naar zijn uiterlijk te kijken. Dit diertje is robuust gebouwd en is van kop tot staart zo’n 21 centimeter lang. De mannetjes gaan in het voorjaar en in de zomer fel gekleurd door het leven. Op hun zijkanten zie je een mooie groene kleur. De zandhagedis heeft schubben midden op de rug die smal en duidelijker ‘uitstekend’ zijn dan die aan de weerszijden daarvan.