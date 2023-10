Spechtensmidse: de werkplek van een grote bonte specht

Een spleet tussen een boom, zelfgemaakt of natuurlijk, zoals de bast van een eikenboom, vormt de zogenaamde 'smidse' waar de specht zijn maaltijd opeet. Een dennenappel wordt bijvoorbeeld vastgeklemd tussen de spleet, waardoor de specht de zaden eruit kan peuteren. Als de dennenappel leeg is trekt de specht vaak de dennenappel uit de spleet en laat hij hem vallen. Op de grond stapelen de lege dennenappels zich op, waardoor de specht zijn 'werkplek' verraadt.

Voor verschillende dennenappels heeft de specht verschillende smidsen. Ooit zijn er van één specht 57 werkplekken gevonden! Deze grote bonte specht klemt een dennenappel in een boom om de zaden eruit te pikken. Het zelfgemaakte gat in een boom waar hij dennenappels in vastklemt heet dus een “spechtensmidse”. Gefilmd door Kevin van de Merwe.

Deze zanglijster, gefilmd door Marike Gerrits, vindt te midden van de sneeuw van afgelopen weekend een slak. Het kost best wat moeite om die lekkere maaltijd te verkrijgen! De zanglijster zoekt zijn voedsel in struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden. De vogel staat bekend om het stukslaan van slakkenhuisjes op stenen, tegels of takken, zodat hij bij het vlees kan komen.