De wereld van de fascinerende wasplaten

Op geen enkele plek in Nederland komen zoveel zeldzame wasplaten voor als in een graslandje bij het Friese Rotstergaast. Wasplaten zijn paddenstoelen die alleen maar voorkomen in grasland. Ze hebben hun naam te danken aan het wasachtige laagje op de plaatjes aan de onderkant van de hoed. Volgens wasplatenkenners en vrijwilligers van Staatsbosbeheer Jan van der Heide en Jan van der Woude komen er nu 26 soorten wasplaten in het gebied voor.