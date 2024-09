De weg van de dodo | Nieuwe Podcast NTR

Voor de podcast 'De weg van de dodo' van de NTR zijn over een periode van twee jaar drie natuurbeschermers gevolgd die alles op alles om één diersoort, of zelfs een heel ecosysteem, te redden van de ondergang. Deze natuurbeschermers lopen tegen net zoveel obstakels aan als de dieren waar ze voor vechten.

Podcast 'De weg van de dodo' is een tragikomische podcastserie over de haast onmogelijke opdracht om de natuur te redden van de mens. Jennifer, bekend van de prijswinnende podcast Opgejaagd, maakte deze zesdelige serie met bioloog Janneke Sindram, die elke aflevering een absurd maar waargebeurd sprookje vertelt over een uitgestorven diersoort.