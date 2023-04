De wc-motmug is verkozen tot Insect van het Jaar 2023

Het was een spannende strijd tussen de wc-motmug, het goudoogje, de beverkever, de boskakkerlak en de gewone tweevleugel − vijf soorten die minder bekendheid genieten, maar die wel een geweldig verhaal hebben. Na verrassende wendingen waarbij de posities steeds wijzigden, mocht uiteindelijk de wc-motmug (Clogmia albipunctata) de kroon in ontvangst nemen en zichzelf ‘Insect van het Jaar 2023’ noemen. Hiermee treedt de wc-motmug in de voetsporen van de waterschorpioen, de bijzondere wants die de eerste verkiezing van ‘Insect van het Jaar’ in 2022 heeft gewonnen.

De wc-motmug is niet alleen verbazingwekkend mooi, maar ook verfrissend. De larfjes eten namelijk organisch afval waar bacteriën in zitten en helpen daarmee bij de schoonmaak. “Ze zitten vaak in huizen, omdat daar toch ook vaak hoekjes zijn waar nog wat organisch afval ligt te rotten”, aldus Jan Wieringa, onderzoeker bij Naturalis. “Dat kan in een wc zijn, maar ook ergens in een gootsteen of zelfs een koffiezetapparaat. Het is dus een beestje dat jou helpt opruimen. Pas als je de foto van dit kleine wc-motmugje ziet, realiseer je je wat een schoonheid het is.”