De vooroever: een wildernis met aalscholvers

Dit Vooroevergebied is nu een natuurgebied met rietkragen, eilandjes en wilgenstruweel. Vooral de aalscholverkolonie trekt de aandacht. Met wel 2000 nesten is dit de grootste kolonie van Nederland. Tussen de aalscholvers broeden ook nog zo’n 100 lepelaars. Deze vogels eten graag de vissen in het IJsselmeer.

Aan het einde van de winter kun je allerlei eenden zien ronddobberen, zoals toppereenden, kuifeenden, brilduikers, grote zaagbekken en nonnetjes. Een bijzondere broedvogel is de Pontische Meeuw, al broedt die niet hier maar op een eiland verder in het IJsselmeer. Deze grote meeuw komt uit het oosten, maar is steeds vaker in Nederland te zien. Overdag komen ze graag bij de Vooroever langs, want ze hopen een paar aalscholver eieren te kunnen pakken, of wat ganzenpulletjes te grijpen. En de koning van het IJsselmeer, de zeearend, bezoekt de broedende aalscholvers ook graag op zoek naar eten.