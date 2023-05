De verraderlijke Kwade Hoek

Aan de westkant van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee liggen de Duinen van Goeree. Een groot deel van het gebied is ontstaan in de vroege Middeleeuwen, maar de duingebieden langs de kust zijn jonger. Het is een dynamisch gebied dat net als de Waddeneilanden aan de ene kant erodeert en aan de andere kant groeit.

In de afgelopen eeuw begint de kust in het noordoosten van Goeree te groeien. Dit is het ontstaan van de Kwade Hoek. Steeds meer zand spoelt aan en de kust wordt breder en breder. Al snel raakt het gebied begroeid en ontstaan er duinrijen. Ook na de aanleg van de Haringvlietdam van het gebied, blijft zand uit de Voordelta hier neerstrijken. Meer landinwaarts liggen schorren die doorsneden worden door kronkelige kreken die nog dagelijks vol lopen. Op sommige plekken in die geulen zie je nog oude golfbrekers uit de 19e eeuw, die op hun beurt ook weer bij hebben gedragen aan het vastleggen van de kust.