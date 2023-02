De veren van de pronkvogel, bio-based bouwen en overige onderwerpen

“Wij worden gevoed door een voedselindustrie die totaal geen rekening houdt met gezondheid en wij binnen de gezondheidszorg houden helaas te weinig rekening met voeding.” Dat is de kernboodschap van Patrick Deckers, voorzitter van Caring Doctors; een recent opgerichte organisatie die zich inzet voor een meer plantaardig dieet ten behoeve van de planeet én onze gezondheid. Dat de huidige bio-industrie negatieve effecten heeft op de biodiversiteit en het klimaat is inmiddels algemeen bekend. De invloed op de gezondheid van de mens is volgens Caring Farmers echter onderbelicht. De enorme hoeveelheden vee die in Nederland dicht opeengepakt zijn kunnen de bronnen zijn van ziektes, maar ook de overconsumptie van vlees en zuivel is bewezen ongezond volgens Deckers.