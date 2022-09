De talloze nachtvlinders op de Plantage

Zo vinden we daar de spikkelspanner. Die lijkt op een vogelpoepje. Overdag zit hij stil op een blad, waardoor vogels hem over het hoofd zien. Verder vinden we de wilgenschorsvlinder, een soort die je veel in de uiterwaarden ziet. En de witte tijger, een prachtig wit behaarde vlinder. Door die haren wordt geluid minder goed teruggekaatst, dat maakt het moeilijker voor vleermuizen om op deze soort te jagen.