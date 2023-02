De strijd om een fossielvrij Nederland

Ook aan tafel Femke Seegers van Reclame Fossielvrij. “ Er moet een wet komen die fossiele reclame verbied, net zoals de tabakswet. Amsterdam heeft nu al een verbod op fossiele reclame, dus er is een begin. Maar het moet landelijk en liefst zelfs Europees. In juli 2022 stapten we naar de rechter vanwege KLM’s misleidende reclames over duurzaamheid. Nu vecht KLM de ontvankelijkheid van Fossielvrij NL aan. Dat betekent dat KLM beweert dat Fossielvrij NL als partij deze zaak niet voor de rechter mag brengen. Op 20 april 2023 vindt in de rechtbank Amsterdam een zitting plaats over de ontvankelijkheid van Fossielvrij NL. “