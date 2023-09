De stranden van Nederland vergroenen!

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Met dank aan de samenwerking tussen actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Drie gemeentes ontvangen voor het eerst de Groene Strand Wimpel en na veel inzet krijgen de overige gemeentes een welverdiende verlenging. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.