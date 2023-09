De sperwer in beeld | Zelf Geschoten

Met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten is deze roofvogel goed uitgerust om op kleine vogels te jagen. Geen mus, mees of vink is veilig als de sperwer in de buurt is! In dit filmpje kun je zien hoe hij dat doet. Ook grotere vogels als lijsters, spreeuwen en Turkse tortels vallen weleens ten prooi aan de grotere vrouwtjessperwer.