De Sea Rangers willen meer zeegras, maar hoe?

In verschillende proefvakken doet Maite Vogel van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de Sea Rangers onderzoek naar wat de beste manier is voor het terugplaatsen van zeegras. Zo zijn er vakken waarbij er planten worden overgeplaatst (‘gestekt’) of alleen het zaad wordt geïnjecteerd. Dit laatste doen ze met behulp van kitspuiten, daar gaat dan een samenstelling in van sediment en zaad in dat vervolgens in de bodem wordt ge spoten. Zeegras is uniek omdat het, in tegenstelling tot wieren, een zaadplant is die in zee leeft. Naast dat het zich dus verspreid door middel van zaad, heeft dit gras ook wortels, net als landplanten. Deze wortels houden sediment vast, waardoor het helpt bij het beschermen van de kust. Een ander voordeel is dat zeegras CO2 opslaat.