De schoonheid van de Koraaldriehoek

Het wordt wel de kraamkamer van de oceanen genoemd. In de Koraaldriehoek tussen Indonesië de Filipijnen en Papoea-Nieuw-Guinea ligt het gebied met de hoogste mariene biodiversiteit in de wereld. Marien Bioloog Sancia van der Meij bij de Rijksuniversiteit Groningen en Naturalis heeft hier jarenlang onderzoek gedaan. Ze ontdekte hier tientallen nieuwe galkrabben voor de wetenschap. Die zijn zo groot als een vingernagel en zijn afhankelijk van het koraal. Samen met de Britse onderwaterfotograaf Alan J Powderham heeft zij nu een bijzonder fotoboek gemaakt over de koraaldriehoek.

Galkrab

Van der Meij is gepromoveerd op haar onderzoek naar de evolutionaire relatie tussen galkrabben en steenkoralen. Het zijn piepkleine dieren, die waarschijnlijk als larve het steenkoraal opzoeken om zich in te vestigen. Het koraal groeit om de krab heen. Zo ontstaat een holletje voor de galkrab. De vrouwtjes verlaten deze holletjes nooit, maar de mannetjes verplaatsen zich wel. Bijna elke soort koraal heeft een eigen krabbetje. Een galkrab vrouwtje is 4 tot 8 millimeter lang. Echter, haar eierbuidel is twee keer zo groot als het dier zelf. De mannetjes worden 3 tot 5 mm groot.

Kaft boek Koraaldriehoek © Alan Powderham

Boek

Powderham zocht een marien bioloog, die samen met hem een boek kon maken aan de hand van duizenden onderwaterfoto’s, die hij had gemaakt in de Koraaldriehoek. En via via kwam hij terecht bij marien bioloog Sancia van der Meij. In een vorig leven was Powderham als ingenieur betrokken bij de aanleg van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Nu als onderwaterfotograaf is hij gefascineerd geraakt door de manier waarop garnalen tunnels kunnen maken in het zand.

Garnaal maakt tunnel © Alan Powderham

Explosie van soorten

De Koraaldriehoek is uniek in de wereld. In het gebied vind je meer dan 600 soorten rifkoralen, duizenden soorten vissen, grote soorten als zeeschildpadden en dolfijnen, maar ook talloze soorten krabben en garnalen. Het is waarschijnlijk de meest soortenrijke gebied ter wereld, onder water. In het boek staan prachtige foto's van de meest kleurrijke bewoners van de Koraaldriehoek. Zoals de zogeheten 'candy crabs'. Deze koraalkrabben bootsen de vormen en stekels van het koraal na. De koraaldriehoek staat overigens onder druk. Enerzijds door de opwarming van de aarde en anderzijds door vervuiling, toerisme en overbevissing.

Candy crab (koraalkrab) © Alan Powderham