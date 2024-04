De robotap is kort van stof | Vogelzangcursus #8

De zang van de roodborsttapuit is moeilijk te herkennen. Hij zingt niet zo hard en zijn zang lijkt erg op die van het paapje en van andere tapuiten. "Daarom is het moeilijk het geluid te analyseren, het is eigenlijk een soort heel snel gefrasel" ,zegt Dick de Vos, vogelzangexpert. Wat wel goed te herkennen is, is zijn alarmroep. "Dat noemen ze in Engeland ook wel de stone-chat. Alsof twee steentjes tegen elkaar aanketsen."