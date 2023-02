De Pijp in Amsterdam hangt vol met nestkastjes

Voor het voorjaar begint moeten de gebruikte kastjes schoongemaakt worden. Soms zitten er nog nestjes van het vorige seizoen in. De meeste vogels kunnen hun nest hier wel bovenop bouwen, maar zo'n oud nestje kan ook een bron van schimmel of ziekteverwekkers zijn. "Dan is schoonmaken toch het beste", zegt stadsecoloog Roy Veldhuizen. Omdat er zoveel kastjes in de Frans Halsbuurt hangen, hebben bewoners iets slims bedacht.

Je hoeft je blik maar op een willekeurige boom in de Frans Halsbuurt in Amsterdam te werpen en je ziet er al een hangen: een van de vele nestkastjes die enthousiaste buurtbewoners hier hebben opgehangen. Buurtbewoner Arnold Gruppen was een van de eerste die de kastjes over de buurt verspreidde, inmiddels zijn er nog zo'n zeven andere bewoners die zijn enthousiasme delen. En zij doen niet aan half werk: inmiddels hangen er nu meer dan honderd kastjes in de drukke stadswijk.

Gewapend met een lange stok met een camera eraan gaan ze de kastjes af, om te zien of er wat in zit. "Het is een soort endoscopie. Wij hebben allemaal hoogtevrees, dus het is fijn dat we dan de ladder niet te vaak hoeven te gebruiken" zegt buurtbewoner en geluidsontwerper Erik. "Ik leer zo van alles over de vogels uit de buurt. En het is ook nog gezellig. Als wij zo door de buurt bewegen met die ladder en die camera, trekken we veel bekijks." zegt hij enthousiast.

Nestkast in de Amsterdamse Pijp © Vroege Vogels

Het nut van nestkastjes

Over de vraag of het zin heeft zoveel kastjes dicht op elkaar te hangen is ecoloog Veldhuizen beslist. "De soorten waar hier de kastjes voor zijn opgehangen, kool- en pimpelmezen, gierzwaluwen en boomkruipers zijn echte holenbroeders én echte stadsvogels. Die zijn hartstikke blij met zo'n kastje. Zolang er genoeg eten is in de straat, zullen ze geen last van elkaar hebben. En in deze straat zie ik genoeg groen, dus die kool en pimpelmees die we net zagen, die zitten elkaar echt niet in de weg."

Bewoner Arnold Gruppen ziet het liefst nog veel meer kastjes in de stad hangen: "Als ik door de stad fiets, zie ik ze in andere buurten nauwelijks, terwijl er zoveel plek is! Ik denk dat veel mensen het niet durven, die denken, het is de openbare ruimte dus dat mag vast niet. Mij maakt dat helemaal niks uit, ik zou zeggen: doe het gewoon!"

Wil je subsidie aanvragen voor het ophangen van nestkastjes in de buurt? Dat kan! Kijk dan even op de website van je eigen gemeente.