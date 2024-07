De overstap: van de natuurbescherming naar het bedrijfsleven

“Ik zat al wat langer na te denken over een overstap. Maar waar naar toe dat was de vraag. Als je zoals Alex Datema bij een bedrijf gaat werken, dan bind je je ook aan een bedrijf. De rol die ik nu ga vervullen bij KPMG is een wat vrijere. Ik krijg bij KPMG de functie van adviseur, dus ik ga advies geven aan bedrijven hoe ze kunnen verduurzamen. Ik sta dus iets meer aan de zijlijn, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat hoor, of er wel of niet naar mijn adviezen zal worden geluisterd. Ik wil de verduurzaming graag ook vanuit een andere kant bekijken. Ik weet dat ik genoeg bagage in huis heb om bedrijven te helpen bij wat ze moeten doen om te verduurzamen!”

“In november 2022 werd ik gebeld door de Rabobank, dat de toenmalige Food&Agri er mee ging stoppen en of ze me op de longlist van mogelijke opvolgers mochten zetten. Ik dacht meteen: ik? Maar ik wil geen bankier worden! Ik had daar nimmer over nagedacht maar dacht, praten kan altijd. Ik dacht er in het begin nogal luchtig over, maar toen kreeg ik het profiel binnen en dat maakte het wel allemaal ineens veel serieuzer.. want in dat profiel stonden teksten als: we oriënteren ons op een nieuwe koers, een koers van duurzaamheid voor de land en tuinbouw. We zoeken iemand die dicht bij de landbouwsector staat, nou dat waren dingen die bij mijn profiel passen. Het werd dus steeds serieuzer. Kijk ik wil iets veranderen in de landbouw en waar maak je dan de meeste impact? Dat is bij een groot en invloedrijk bedrijf. En als ik hen kan helpen om de landbouw te verduurzamen en dat ik daar mn stempel op kan drukken dan wil ik gaan doen, dat is een mooie uitdaging.”