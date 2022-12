De oudste korstmossen die er zijn lijken op pudding

Ze lijken op pudding, rozijnen, kaviaar, of geheel toepasselijk voor deze tijd van het jaar: kerstballen. Het zijn geleimossen, een speciale categorie in de enorme hoeveelheid korstmossen die er bestaan. Masterstudent Harold Timans is er dol op en komt dan ook overal geleimossen tegen. In zijn thuisstad Leiden vindt je ze namelijk gewoon op de stoep!

Voor wie het even was vergeten, een korstmos is een samenwerking tussen een alg en een schimmel, en vind je vooral op bomen, wegen en ander hard substraat. De geleimossen, waar Timans aandacht voor vraagt, zijn weer een categorie binnen deze groep. Ze bestaan uit schimmels en blauwalgen en ze hebben in hun cellen een vacuole, een soort blaasje dat water kan opnemen. Zodra het vochtig is buiten, kunnen geleimossen dus ook enorm opzwellen en zelfs van kleur veranderen. In de droge conditie heeft het gewone geleimos een zwarte kleur. Maar zodra het vochtig wordt zwelt hij op en zie je de mooie diepblauwe kleur verschijnen. Neem dan wel een loepje mee en wees bereid om door de knieën te gaan! De de scheve blikken van voorbijgangers moet je dan even voor lief nemen.