De otter zet voor eerst poot in de duinen van Meijendel

Er is voor het eerst een otter waargenomen in het Nederlandse duingebied Meijendel tussen Scheveningen en Wassenaar. Op 12 december werden sporen van het dier aangetroffen in een afgesloten deel van dit Natura2000-gebied. De prenten en karakteristieke ‘spraints’ – de uitwerpselen waarmee otters hun territorium markeren – wezen erop dat het om een otter ging. Om de waarneming te bevestigen, plaatste natuurbeheerder Dunea cameravallen. Met succes: de eerste otter in de kustduinen van het vasteland is vastgelegd op beeld, zwemmend in een van de infiltratieplassen.

Otter in Nederland

De otter was ooit een vertrouwd gezicht in waterrijk Nederland. Decennialange vervuiling, jacht en de kanalisering van rivieren maakten echter een einde aan de populatie. In 1988 werd het dier officieel uitgestorven verklaard. Sinds 2002 keert de otter voorzichtig terug, dankzij een herintroductieproject in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Momenteel zijn er zo’n 600 otters in Nederland met name in Noordwest-Overijssel, Friesland, Gelderland en langs de Overijsselse Vecht. Maar nu is het schuwe nachtelijke roofdier zich dus mogelijk ook aan het vestigen in de Nederlandse duinen van het vasteland. Eerder werd er al eerder een keer een otter waargenomen in de duinen op Terschelling.

De herkenbare ’spraints’ van de otter. De uitwerpselen waarin visschubben te vinden zijn en de teerachtige structuur. © Dunea - Meijendel

Een indicator van natuurherstel

Otters zijn indicatorsoorten: hun aanwezigheid wijst op de uitstekende kwaliteit van het water en een gezonde ecologie van het duingebied. Ze gedijen alleen in gebieden met voldoende voedsel, oevervegetatie en schuilplekken. Specialist Fauna van Dunea, Niek Albers: “Eigenlijk is dit het mooiste wat je als natuurgebied kan overkomen. We stellen hoge eisen aan onze natuur, en we zien dat nu terug in de komst van de otter.” De grote vraag is nu nog wel hoe in de otter in dit duingebied is terechtgekomen aangezien ze migreren over het vasteland. Dit wordt nu onderzocht met DNA-analyse van de spraints. Met behulp van camera’s worden de duinen nauwlettend in de gaten gehouden.