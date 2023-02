De opmars van de goudjakhals

Aan de rand van de Waddenzee is onlangs een goudjakhals gesignaleerd. Dit kleinere neefje van de wolf rukt op in Nederland. Eerder dit jaar waren er ook al drie meldingen gemaakt, dit rapporteert het faunaschade bureau BIJ12. Het roofdier heeft voor onrust gezorgd onder de Friese veehouders, omdat hun schapen slachtoffer zijn geworden van zijn tanden. We bespreken de goudjakhals en zijn verkenningstocht in Vroege Vogels met ecoloog Joliene Wennink. In 2018 schreef zij haar masterscriptie over het dier en op dit moment is ze actief bij het wolvenmeldpunt in Nederland.