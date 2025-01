De onverwachte schoonheid van mist

In deze fotoserie hebben we een selectie van de meest indrukwekkende mistfoto’s verzameld:

Mist kan het winterlandschap een rustige en bijzondere uitstraling geven. Het ontstaat door kleine in de lucht zwevende waterdruppeltjes die het zicht beperken en een zachte waas creëren. Hoewel de wintermaanden vaak grauw en grijs lijken, laat mist juist zien hoe mooi en mysterieus de natuur kan zijn.

De ochtendmist trekt zich langzaam terug, terwijl de contouren van een Schotse hooglander voorzichtig uit de waas tevoorschijn komen. Mist ontstaat vaak op heldere nachten zonder veel bewolking, omdat de grond dan sneller afkoelt en het dauwpunt bereikt.

© Gandhi

Boven een stille bosrand hangt een dikke laag mist, terwijl de spiegeling in het meer de sfeer van het moment versterkt. Dit soort mist ontstaat vaak wanneer warme, vochtige lucht in aanraking komt met koudere lucht, wat verklaart waarom het boven water vaak extra mistig is.

© LeenEus

De zon breekt voorzichtig door de ochtendmist op de Westerheide. Voor mistvorming is een klein beetje wind nodig; bij volledige windstilte ontstaat er namelijk geen mist, maar dauw – de kleine druppeltjes die 's ochtends op gras of bladeren te vinden zijn.

© ac. Clewits

Zelfs op kleine schaal weet de mist prachtige details te onthullen. Hier hebben de fijne mistdruppels zich verzameld op het mos, glinsterend in het ochtendlicht. Dit is een voorbeeld van hoe, bij windstilte, er geen mist maar dauw ontstaat.

© Gandhi

De rode zon verschijnt boven de mistige oever en creëert een zachte gloed over het landschap. Het moment waarop het zicht minder dan 1000 meter is, het officieel mist. Is het zicht beter, dan spreekt men van nevel.

© Ingeborg-foto's

Mist verzamelt zich vaak in de lagere gedeeltes van een heuvelachtig landschap, omdat koude lucht de dalen in stroomt en daar gemakkelijker condenseert. De topjes van de heuvels steken boven de mist uit, wat zorgt dat de mist als een deken over het landschap ligt.

© Annet Piet

Het eerste zonlicht breekt door de mist en geeft deze een warme oranje tint. De schapen in de wei maken het rustige plaatje compleet, terwijl het zachte licht de koele mist minder scherp laat lijken en het landschap een kalme sfeer geeft.

© Rob Rokven

Omdat water vaak vocht afgeeft, zie je bij meren, slootjes of rivieren extra vaak dichte mist. Een dunne laag mist hangt hier boven het water van het Diaconieven in Oisterwijk. Het eilandje, bekend als het Eilandje van het Diaconieven is favoriet bij fotografen.

Aantal dagen met mist per jaar

Het aantal mistdagen neemt de laatste decennia sterk af. Eén van de oorzaken is een toename van westenwinden in de winter. Een andere oorzaak is dat de lucht schoner is geworden. Sinds de jaren tachtig bevat de lucht minder zwevende deeltjes. Waterdruppeltjes zetten zich daarop af.