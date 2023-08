De natuur van Begijns België: Fort 7

De Vlaamse Begijn le Bleu werkte tien jaar geleden nog als stand-upcomedian en trok volle zalen, zowel in België als in Nederland. Maar hij maakte een switch in zijn leven en nu is hij gepassioneerd natuurgids, vogelspotter, vogelpodcaster en uitgever van het vogelmagazine 'Fwiet'. Deze zomer neemt Begijn le Bleu ons mee op een tocht door zijn land. Samen met verslaggever Merlijn Schneiders bezoekt hij de komende weken enkele van zijn favoriete Belgische natuurgebieden.

In aflevering twee gaan we met Le Bleu naar het natuurgebied FORT 7 bij de plaats Wilrijk. Dat ligt onder de rook van Antwerpen. Het fort werd gebouwd tussen 1860-1864. Het monumentale gebouw wordt langzaamaan overgenomen door de natuur. Er leeft een paartje sperwers, er zit een groene specht en er staan de meest bijzondere en zeldzame planten. Begijn: “er is ook een urban legend over dit gebied, doordat de Duitsers hooi aanvoerden voor hun paarden vanuit Duitsland in de Eerste Wereldoorlog zaten er heel wat plantenzaden bij die hier niet voorkwamen. Er zou zelfs sprake zijn van een klein aantal Edelweissplanten in dit gebied”.