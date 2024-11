De natuur in zonder telefoon verbetert mentale welzijn jongeren

Tienermeisjes zitten relatief slecht in hun vel, zo concludeert de Kinderombudsman na uitgebreid onderzoek. Vooral social media blijken hierin een belangrijke rol te spelen. Eigenlijk wisten we dit al, maar er lijkt nog weinig te veranderen. Voor het mentale welzijn van onze jeugd is het hoog tijd dat er veel meer aandacht komt voor de noodzaak van het wegleggen van die telefoon en meer te investeren in programma’s die zijn gericht op onderlinge verbinding. Programma’s zoals MDT Buitenkans, waarbij jongeren samen ontstressen in de natuur, betekenisvolle ontmoetingen aangaan en iets doen voor een ander.

Natuur is goed voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen, zo blijkt al jaren uit tal van onderzoeken. In de natuur bewegen we meer en tegelijkertijd maken we er ook ons hoofd leeg. Als mensen zijn we echter alleen maar verder van de natuur vandaan komen te staan. Zonde, want de natuur kan ons op allerlei manieren helpen. Jongeren die bijvoorbeeld samen aan het werk gaan voor natuurherstel, voelen zich op allerlei fronten fijner. Ze staan in verbinding met elkaar, zijn actief in een gezonde omgeving én doen iets voor de natuur. Het geeft dus ook betekenis.