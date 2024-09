De mysterieuze bodem in het zonnetje

De bodem is de basis. Het is bijna een cliché, maar slaat wel de spijker op z’n kop volgens bodemecoloog Ciska Veen van het NIOO-KNAW. Het Nederlands Instituut van Ecologie is één van de organisatoren van de Bodemdierendagen, die licht schijnen op het ondergrondse leven. Aandacht hiervoor is hard nodig, want gezonde bodems verdwijnen in een razend tempo, ook in Nederland.