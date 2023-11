Meest innovatieve student van 2023 maakt biologisch afbreekbaar schuim

Met een biologisch afbreekbaar schuim op basis van peulvruchten is Lisanne Peters van de ArtEZ Hogeschool in Arnhem verkozen tot meest innovatieve student van 2023. De studente Product Design won een reis naar Silicon Valley en ook een geldbedrag om professionals in te schakelen die haar verder kunnen helpen om haar mooie idee verder uit te werken. Wij zoeken haar op in haar net opgerichte bedrijf... in een tropisch zwemparadijs!

Het voormalige zwembad Tropicana aan de oevers van de Maas in Rotterdam is tegenwoordig een broedplaats voor startende duurzame bedrijven: Blue City. In de oude machinekamers van het zwembad huist nu ook Symbiomatter, het bedrijf van innovatiefste student Peters. Met haar bedrijf wil ze materialen produceren in symbiose met de natuur, zoals biologisch afbreekbaar schuim voor verpakkingsmaterialen, schoenzolen of meubelkussens.

Zeegras

Het project begon met een zoektocht naar een duurzame toepassing van zeegras. Eigenlijk was dat een sprong terug in de tijd. De bewoners van het gewezen Waddeneiland Wieringen werden ooit groot met de toepassingen van 'wier' (zeegras) in dijken en ook in huizenbouw. Inmiddels gebruikt Peters ook nieuwere grondstoffen voor haar afbreekbare materialen. Uit het kookvocht van peulvruchten haalt ze bijvoorbeeld de eiwitten, dikt die in en maakt daar een hard schuim van.

Composteren

Achter de oprichting van Symbiomatter schuilt een simpele rekensom, zegt Peters. "De economische levensduur van bijvoorbeeld piepschuim als verpakkingsmateriaal is meestal minder dan een jaar. Maar vervolgens bestaat dat verpakkingsmateriaal alsnog 200 jaar als afval. Uit de eerste metingen met mijn biologisch afbreekbare foam blijkt dat het binnen een week of zes is verdwenen als je het composteert. Daarna komen er nog waardevolle grondstoffen uit vrij voor planten."

