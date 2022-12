De meest gelezen artikelen van 2022

Sinds een paar weken loopt er een zeldzame vogel in Nederland: de grote trap. De soort is gespot op een akker met boerenkool in Friesland. Zij (het is een vrouwtje) draagt een zender van een fokproject uit de buurt van Brandenburg, in Duitsland. Dat is af te lezen van de zender die het dier bij zich draagt. Het broedproject helpt met het uitbroeden van de eieren van de vogels met broedmachines. Als de pasgeboren vogels groot genoeg zijn, worden ze weer vrijgelaten.