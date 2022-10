De kwelders van Groningen: van Waddenzee naar land

Wanneer het land hoog en begroeid genoeg was, mocht er vee op grazen. Uiteindelijk werd het kweldergebied ingedijkt en werd het nieuwe land met vruchtbare zeeklei gebruikt als akker. Buiten de nieuwe dijk gebeurde het hele proces dan weer opnieuw.

Waar in Groningen eerst de zee bijna tot aan de stad Groningen kwam, is er in de afgelopen eeuwen kilometers land gewonnen. Dat gebeurt nu niet meer: de kwelders zijn een beschermd natuurgebied.