De koning van de nacht, de nachtegaal | Vogelzangcursus #8

De nachtegaal is een bescheiden vogel met een onopvallend verenkleed. Zijn virtuoze zang is door de eeuwen de inspiratiebron geweest van talloze dichters, musici en kunstenaars. Zo bestond de eerste live uitzending van de BBC radio in 1924 uit een duet tussen celliste Beatrice Harrison en een nachtegaal. Als zij oefende in haar tuin viel deze vogel haar altijd bij. Ze contacteerde de BBC om dit fantastische fenomeen aan iedereen te kunnen laten horen. En zo klonk op19 mei 1924 om 23.00 door de radio een prachtig duet. Tenminste dat was wat iedereen dacht. Tot in 2003 bekend werd dat de nachtegaal gevlucht was vanwege alle BBC technici in de tuin van Beatrice Harrison, en dat kunstfluiter Maude Gould de honneurs had waargenomen…