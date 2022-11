Only Planet: oplossing klimaat is al voor handen

Terugkerend thema is het weer in balans komen met de natuur. Het beschermen van natuur en tegengaan van klimaatverandering gaan hand in hand, aldus Tim. Bekend voorbeeld is het planten van bossen, waarbij veel koolstof opgeslagen wordt. Daarnaast levert natuur ons andere diensten als het zuiveren van lucht en water, het bestuiven van planten en het tegengaan van erosie. De rol van technische oplossingen is groot volgens Tim, maar op zichzelf niet voldoende.

Tim is positief gestemd over de toekomst; het tij is nog te keren. Nederland kan daarbij het ultieme gidsland zijn. We hebben als laaggelegen land direct te maken met zeespiegelstijging én bij ons is de kennis en het geld aanwezig. Zaak is nu dat we harde actie ondernemen. “We moeten alles op alles zetten op de opwarming te beperken tot 1,5 graad, maar als dat niet lukt moeten we alles doen om dit te beperken tot 1,6 graad”, aldus Tim.