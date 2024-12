De karakteristieke vlucht van de torenvalk

Bidden is een vorm van stilhangen in de lucht, waarbij de torenvalk tegen de wind in vliegt en met snelle vleugelslagen zijn positie vasthoudt. De vogel gebruikt zijn brede staartveren om zichzelf te stabiliseren, waardoor het lijkt alsof die stilhangt in de lucht.

De torenvalk is een van de meest herkenbare roofvogels in Nederland. Deze kleine valk maakt gebruik van een speciale jachttechniek: het zogeheten bidden. Maar waarom doet die dat eigenlijk? Lees er alles over in deze fotoserie!

© ikjelle

De belangrijkste reden waarom torenvalken bidden, is om efficiënt te jagen in open gebieden met weinig dekking. Hun extreem scherpe zicht stelt hen in staat om vanaf grote hoogten bewegingen op de grond waar te nemen. Zo kunnen ze zelfs vanuit hoog in de lucht een kever in het gras zien lopen.

© ajoosse

De torenvalk is gespecialiseerd in het vangen van kleine zoogdieren. Zijn dieet bestaat voornamelijk uit muizen, met een voorkeur voor woelmuizen zoals de veldmuis, aardmuis en noordse woelmuis. Soms vangt de vogel deze prooien niet al biddend, maar wacht die vanop een zitpost rustig af tot er wat lekkers voorbij komt.

© corineoste

Wanneer er geen of weinig muizen te vinden zijn, schakelt de torenvalk over op andere prooien, zoals zangvogels, kuikens van weidevogels en grote insecten. Door zijn relatief kleine formaat en relatief lage snelheid, is hij niet in staat om vogels in volle vlucht te vangen, zoals sommige andere roofvogels dat wel kunnen. In plaats daarvan vertrouwt de torenvalk op zijn geduld en precisie om zijn prooi te verrassen.

© Rob van de Vries

Door te bidden, kunnen torenvalken relatief veel energie besparen. In plaats van voortdurend rond te vliegen, hangen ze stil in de lucht totdat ze een kans zien om toe te slaan. Zodra ze een prooi in het vizier hebben, klappen ze hun vleugels in en maken ze een snelle duikvlucht naar beneden om de nietsvermoedende prooi te grijpen.

© bonteklepper

Torenvalken jagen altijd solitair. Toch kunnen ze tijdens het broedseizoen wel dichtbij andere torenvalken verblijven. In sommige gevallen kunnen torenvalken zelfs op dezelfde torens of gebouwen broeden. Ze houden elkaar dan wel in de gaten, maar bakenen wel hun eigen jachtterrein af.