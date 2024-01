De kanoet, Grevelingen en alle overige onderwerpen

Dit zijn de overige onderwerpen in de uitzending van Vroege Vogels op 17 december 2023. Beluister de onderwerpen op de volgende startpunten: 00:12:00 - Bosuilenfluisteraar 00:32:20 - Soortenjacht in de Grevelingen 01:41:20 - De Kanoet 01:49:40 - Animal Heroes in Westelijke Jordaanoever 02:09:15 - Onkruidgif slecht voor roofvogels? 02:30:35 - Fossiele zeezoogdieren

Veerverlies, een vergeelde huid en zwarte pezen. Sinds de jaren negentig wordt dit fenomeen bij roofvogels als haviken en sperwers waargenomen. Onderzoekers van CLM, een kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, de Werkgroep Roofvogels Nederland en ecoloog Arnold van den Burg van het 'Zoölogisch Museum Nederland' hebben nu ontdekt dat dit te maken zou kunnen hebben met een onkruidgif, dat wordt gebruikt in de maïsteelt. Het werkzame stofje – tembotrione - is gevonden bij roofvogels met dergelijke symptomen. De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek en verwachten dat hun ontdekking gevolgen kan hebben voor de toepassing van dit bestrijdingsmiddel in de maisteelt.

De kanoet

In de winter heeft ie een wit verenkleed, in de zomer kleurt deze vogel aan de onderzijde diep roodbruin. Het is een sterke vlieger met lange vleugels en de Waddenzee is voor dit dier een van de belangrijkste pleisterplaatsen van de wereld: De kanoet. Onlangs kwam er een nieuw boek uit over deze bijzondere strandloper, ‘de Kanoet van Vroege Vogels verslaggever en schrijver Rob Buiter.

kanoeten in vliegkooi op NIOZ © Rob Buiter

Soortenjacht in de Grevelingen

Doorschijnende glasslak, gespleten eikenblaasmijnmot, wormvormige knotszwam en welriekende ganzenvoet; een greep uit de meer dan 3000 soorten die afgelopen jaar tijdens een zogeheten BioBlitz – een evenement waarbij binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk soorten worden waargenomen- in en rondom het Grevelingenmeer werden gezien. Verslaggever Gert Elbertsen wilde ook iets ervaren van de biodiversiteit van het gebied en deed met boswachter Merijn Loeve een reportage-BioBlitz.

© Grevelingenmeer met flamingo's, foto: Paul071

Animal Heroes in Westelijke Jordaanoever

We zien dagelijks de meest vreselijke oorlogsbeelden vanuit Israël en Gaza. Maar deze week bereikte ons een berichtje dat iets van hoop geeft in deze tijd. Esther Kef van de organisatie Animal Heroes, is net terug van de Westelijke Jordaanoever.