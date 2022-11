De jonge klimaatbeweging blikt terug op teleurstellende VN-klimaattop

Dat de conferentie nu een teleurstellende afloop heeft gehad, betekent niet dat de jonge klimaatbeweging bij de pakken neer gaat zitten. "Er zitten 52 weken in een jaar, dus dan hebben we er nog 50 over om door te gaan met plannen maken. Wereldleiders komen wel vaker bij elkaar. Ook gaan onderhandelingen soms sneller in een kleine formatie. Op zo'n grote top wil natuurlijk iedereen wat te zeggen hebben, terwijl je op Europees niveau of tussen landen onderling soms toch dingen sneller voor elkaar krijgt."

Wat nu als eerste op de agenda staat, is een nieuwe campagne van de jonge klimaatbeweging. Ze willen dat de Nederlandse overheid zich houdt aan de afspraken die op de vorige klimaattop in Glasgow zijn gemaakt. Nederland zegde toen namelijk toe te stoppen met het subsidiëren van fossiele energieprojecten in het buitenland. Via een exportkredietverzekering staat de Nederlandse overheid garant voor grote risicoinvesteringen die bouwbedrijven in het buitenland doen, zoals voor een boorplatform. Nederland heeft beloofd dat per 2023 niet meer te doen, maar daar komen ze nu op terug. Maandag komt er een groot opiniestuk uit waarin ze Nederland opdragen hiermee te stoppen. Want, zo zegt Moonen, "we staan onder aan de lijst in Europa, terwijl we op de troepen vooruit zouden moeten lopen."