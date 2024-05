De immer opgewekte kneu | Vogelzangcursus #11

De kneu is vernoemd naar het wat stotterende en onregelmatige geluid in zijn zang. De variatie is groot, van snelle afwisselende rateltjes tot trillers en heldere fluittonen. De hoogte en tempo wisselingen laat de kneu volop horen.

Als er één vogel is die je opvrolijkt, is het de kneu, vindt vogelzangexpert Dick de Vos. Met zijn vrolijke, lichtvoetige zang is het blije geluid te horen vanuit de toppen van lage struiken of lage bomen.

Qua vogelzang kan er verwarring ontstaan met de roepjes van de sijs, of met de kruisbek. De kruisbek leeft echter in een ander soort habitat. Die verkiest naaldbomen, iets waar je kneu de zelden aantreft. De putter, ook een vinkachtige kapt zijn zangnoten meer af dan de kneu, maar klinkt ook net zo opgewekt als de kneu!

Kneu geniet van wat zaden © Fotograaf GeNie62

Sociale vogel

In april en mei zingen de mannetjes kneuen volop. Als ze gaan broeden vormen ze regelmatig in groepsverband en dan kunnen ze ook samen zingen. De kneu behoort tot de vinken. Het mannetje is prachtig gekleurd met zijn warmbruine rug en roodroze borst en muts. Vrouwtjes en onvolwassen vogels hebben geen rood in het verenkleed. In juli gaan de kneuen vaak samen op zoek naar voedsel. Ze zijn dol op zaden van veel kruiden en grassen, zoals kaardenbol en varkensgras.

De kneu is een zeer sociale vogel die dicht op elkaar leeft met zijn soortgenoten. Naast samen leven en broeden trekken ze ook in groepsverband. Rond half oktober trekken de kneuen naar Zuid-Spanje en Marokko. Toch kun je het hele jaar door in ons land wel kneuen waarnemen, want de kneuen uit de Scandinavische landen komen nog wel eens overwinteren in ons land.

