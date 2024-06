De huismus en ringmus tsjilpen bijna hetzelfde | Vogelzangcursus #14

2024 is het jaar van de huismus. Om dat te vieren sluiten we onze vogelzangcursus, die u afgelopen maanden elke zondag kon horen, af met een aflevering over mussen. Over de huismus en de ringmus, want het verschil tussen die twee vinden zelfs vogelzangexperts Henk Meeuwsen en Dick de Vos lastig te onderscheiden. In het Wageningse binnenveld doen ze een poging om het uit te leggen. Kun jij het verschil horen?

Beide mussen lijken super veel op elkaar. "Eigenlijk weet ik het zelf ook niet altijd", geeft Meeuwsen toe. Voor beiden is het geluid in ieder geval erg herkenbaar. 'Tsjielp' hoor je. Eigenlijk is het het makkelijkste om naast het geluid te kijken naar het habitat. De huismus zit vooral tussen huizen en daken in de stad. De ringmus vind je vooral in heggen en groene stroken, zoals in knotwilgen. Hoewel de zang erg op elkaar lijkt, is de roep best wel verschillend.