De Hoge Veluwe zegt dat wildstand 'keldert' door de wolf

Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt zich grote zorgen over de invloed van de wolf op de totale wildstand in het park. "Dit voorjaar zijn in ons gebied 65 procent minder kalveren van edelherten geteld. Voor het eerst zien we de drastische gevolgen van de wolf in de gehele wildstand", zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, in Trouw.