De helende werking van de wielewaal

'De natuur is eigenlijk een soort bouwmarkt' legt van der Laan uit wanneer we het nestje kort bekijken. Het is een soort grijzig kommetje gemaakt van schors die als een soort tagiatelle is verweven met riet. 'Dat is zo bijzonder, binnen een week is het nestje klaar'. Dan steekt er een kopje uit het nest. De wielewaal zit op het nest! En we horen hem zingen. Om hem niet al te veel te verstoren lopen we snel door.