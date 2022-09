De grote speurtocht naar nachtvlinderemmers | Achter de Schermen

In de Plantage Willem III zijn de nachtvlinderemmers goed verstopt en het hele team moet meezoeken om ze te vinden. Uiteindelijk weet regisseur Cathelijn zelf niet meer waar de ze nachtvlinderval heeft neergezet. Camjo Michelle raakt wat in de war door alle zenders en snoertjes. Op de kampeerplek sluiten we af met een ratelende nachtzwaluw.



Deze Achter de Schermen behoren tot de uitzending over Plantage Willem III. Uitzending 1 oktober 2022 om 19.50 uur op NPO2!