De groei van ijshaar | Zelf Geschoten

Gertjan Hooijer stuurde deze bijzondere video in, waarin de ontwikkeling van ijshaar op een beukentakje te zien is. “Het ijshaar begon vooral in de avond te groeien en ik moest een LED-bouwlamp gebruiken om bij te lichten,” schrijft Gertjan Hooijer. “Het beeld verspringt iets, omdat er het een en ander mis was gegaan met accu wisselen etc, wat de stabiliteit niet te goede kwam.”

IJshaar of haarijs is een zeldzaam natuurlijk verschijnsel waarbij een haarachtige, wollige ijsstructuur ontstaat op dood en nat hout. Het is een verzameling van heel dunne, glanzende lange ijsdraden die met zo’n grote hoeveelheid uit stukken hout en takken komen dat het op een afstand haast lijkt of het wol is. Wat opvalt is dat je haarijs vooral kunt vinden bij een hoge luchtvochtigheid als het net een paar graden vriest en er geen sneeuw ligt. Vaak groeit het haarijs tot vele centimeters lang uit.