Als je wel eens met de boot naar een van de Waddeneilanden bent gegaan zie je soms zeehonden op de zandbanken liggen als het eb is. Grote kans dat je dan de gewone zeehond hebt gezien!

De gewone zeehond komt niet alleen in Nederland voor, maar langs vrijwel alle kusten van de noordelijke Atlantische oceaan en Stille oceaan. In de rest van Europa komt hij onder andere voor in de Oostzee en de Noordzee.

Grijze of gewone zeehond?





Met dank aan



Hoe kom je er nu achter of je een gewone of grijze zeehond voor je hebt. Nou dat kan als volgt: je moet kijken naar de verschillende koppen! De gewone zeehond heeft een ronde, gevormde hondenkop terwijl de grijze zeehond een duidelijke afgeplatte kop heeft.Met dank aan Nature Today