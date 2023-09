De gevaren in het plantenrijk

Sommige planten hebben giftige bloemen, bij andere soorten zit het gif juist in de bladeren. Maar ook de wortels, stengels en zelfs de bast van een plant kunnen giftig zijn. Het heeft er vooral mee te maken welk deel van de plant in trek is bij dieren. Volgens Bittenbinder is het ook te proeven. Giftige planten smaken over het algemeen een beetje ‘bitter’. Een beetje alsof je gekookte spruitjes eet, aldus Bittenbinder.

Giftige planten zijn er in allerlei soorten en maten. In Australië leeft een van de gevaarlijkste planten ter wereld. Deze gympie-gympie is verwant aan onze jeukende brandnetel. De plant is bedekt met holle naalden, die van een soort glas (silica) zijn gemaakt. Als je de gympie-gympie per ongeluk aanraakt kan zo’n naald in je huid boren. En hierbij komt dan ook nog een giftige stof vrij die extreem veel pijn kan veroorzaken.