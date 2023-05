Geschiedenis van broeikasgassen, knikkertjesmos en alle overige onderwerpen

We krijgen steeds hetere zomers en steeds heftiger weer. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Europese klimaatcentrum dat deze week is verschenen. Het is allemaal te wijten aan dat vermaledijde broeikasgas CO2. Han Dolman, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft onlangs een boek geschreven over de geschiedenis van dit gas. En daaruit blijkt dat het broeikaseffect al in de 19e eeuw is ontdekt.