Geheimzinnige ratelaar, de braamsluiper | Vogelzangcursus #13

De braamsluiper leeft een verborgen leven in dicht struikgewas. Niet alleen in bramenstruiken zoals zijn naam doet vermoeden, maar ook in meidoorn of sleedoorn. Maar gelukkig maakt deze vogel een duidelijk herkenbaar geluid zodat je in ieder geval kunt genieten van zijn vrolijke en nadrukkelijk aanwezige zang. De ratel duurt rond de twee seconde, daarna houdt de braamsluiper ene flinke pauze van rond de tien seconden.